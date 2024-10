Mercato : le FC Barcelone doit encore près de 150 M€ à plusieurs clubs

Le FC Barcelone reste un club qui se veut actif sur le marché des transferts, malgré une situation financière toujours aussi compliquée. Dernièrement, par exemple, la presse catalane expliquait que les Blaugranas avaient un œil sur la révélation du LOSC, Tiago Santos. Les Culés arriveront-ils à le recruter ? L’avenir nous le dira.

La suite après cette publicité

Toujours est-il que le Barça ne doit pas oublier qu’il doit des sous à plusieurs équipes dans le cadre d’anciens transferts. Comme tout club, les Blaugranas ne recrutent pas leurs joueurs cash et prévoient des paiements échelonnés. Et ce soir, Sport nous rappelle que le bilan comptable du Barça au 30 juin 2024 indique que Joan Laporta et son équipe doivent pas moins de 147,6 M€ !

À lire

Barça : Lamine Yamal frusté par ses prestations

Le Barça doit récupérer 23 M€

Concrètement, le Barça doit encore 45 M€ à court terme et 102,6 M€ à long terme. Le quotidien catalan précise que le leader actuel du classement de Liga doit encore 21 M€ au Bayern pour le transfert de Robert Lewandowski. De son côté, Leeds doit encore récupérer 42,559 M€ pour la vente de Raphinha. Enfin, le Barça doit toujours 24,5 M€ à Séville pour Jules Koundé et 26 M€ à Manchester City pour Ferran Torres.

La suite après cette publicité

À noter également que le club catalan doit également récupérer de l’argent. Mais la quantité est moindre. Ainsi, le Barça attend de recevoir 23 M€ à plus ou moins long terme. Le Betis lui doit 4,8 M€ pour Chadi Riad et 2,3 M€ pour Abde. L’Atlético doit lui verser 3,3 M€ pour le retour d’Antoine Griezmann dans la capitale, Al Ahli doit payer 4 M€ pour Kessié et le FC Porto dot 3 M€ pour le transfert de Nico.