OM-OL : un groupe d’ultras lyonnais condamne les faits racistes

Groupe d’ultras lyonnais, Lyon 1950 vient de publier un communiqué pour dénoncer les faits racistes survenus dimanche soir dans le parcage visiteur du Vélodrome. Pour rappel, selon plusieurs supporters présents sur les lieux, des chants racistes, des saluts nazis et des cris de singes ont notamment été lancés alors que certains frôlaient le drame en escaladant les filets de sécurité. Des scènes surréalistes, relayées minute par minute sur les réseaux sociaux, symbolisant la violence de cette soirée.

«Que les choses soient claires, Lyon 1950 condamne sans aucune réserve les gestes et/ou propos faits par certains et qui mettent à mal tout ce que notre groupe met en œuvre en interne pour prévenir ce type de débordements. Nous savons que l’OL mène un travail nécessaire pour identifier les auteurs. S’il s’avère que certains parmi ceux-ci sont cartés au sein de notre groupe, qu’ils sachent que plus jamais nous ne les accueillerons dans nos rangs. Nous l’avons indiqué en interne, nous l’avons précisé dans nos assemblées générales et nous le répétons fermement ici: aucune forme de politique n’a sa place au sein de notre groupe», écrit ainsi le groupe de supporters.