PSG : Carlos Soler déjà fou de Luis Enrique

Ancienne pépite à Valence, Carlos Soler n’a pas convaincu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Mais l’Espagnol compte sur l’arrivée de Luis Enrique pour le relancer et ainsi, pourquoi pas, faire taire les critiques à son égard. Dans un entrejeu assez ouvert, surtout si Marco Verratti quitte le club, Soler pourrait bien se frayer un chemin sous les ordres du nouveau tacticien. Pour Marca, le milieu de 26 ans confie être sur la même longueur d’ondes que son entraîneur. «L’arrivée de Luis Enrique fait du bien à tout le monde. Je le connais très bien et je suis content de son arrivée. Je n’oublierai jamais qu’il m’a donné la chance de disputer la Coupe du monde au Qatar et je lui en serai toujours reconnaissant. Maintenant c’est mon quotidien avec lui et ça va être sympa.»

Carlos Soler rajoute : «Je me sens très à l’aise dans son idée du jeu, dans sa réflexion sur la façon d’appréhender les matchs. Généralement, je suis d’accord avec son idée d’attaquer en continu et de presser haut pour ne pas laisser réfléchir l’adversaire. Je pense que cela nous convient en tant qu’équipe. Il me connaît bien et c’est un avantage. Il est intelligent et sait que si je ne suis pas à mon niveau, je ne serai pas performant. Donc, je dois être au top, à mon meilleur niveau.» Des propos élogieux envers Luis Enrique, qui devrait savoir utiliser les qualités de Carlos Soler, lui qui n’avait pas été très performant sous Christophe Galtier.