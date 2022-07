Ousmane Dembélé prolonge finalement au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Clap de fin pour le dossier Ousmane Dembélé. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international français ne s'était pas encore décidé sur son avenir et commençait à mettre le FC Barcelone dans l'embarras. Mais après plusieurs réunions entre l'agent du joueur, Moussa Sissoko, et la direction du club catalan, Ousmane Dembélé a ainsi accepté l'offre de prolongation barcelonaise, d'un montant pourtant inférieur aux propositions reçues en provenance des autres clubs intéressés, comme nous l'avions récemment évoqué.

C'est donc ce 14 juillet que le club blaugrana a annoncé cette nouvelle à travers son communiqué. «Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont tombés d'accord sur la prolongation du contrat de l'attaquant français jusqu'au 30 juin 2024. Le jeudi 14 juillet, il signera son contrat au à la Ciutat Esportiva Joan Gamper selon l'agenda suivant : 13h15 : signature du contrat au sein des bureaux de la Ciutat Esportiva (cérémonie privée). 13h45 : signature publique sur le Terrain Tito Vilanova.»

Un dossier qui a énormément duré

Une officialisation qui marque un poids en moins pour le FC Barcelone. Depuis l'an dernier, le club catalan tentait de prolonger son ailier de 25 ans et Joan Laporta, le président catalan, n'avait pas hésité à charger son joueur publiquement, qui avait également été insulté et sifflé par le public du Camp Nou. «L'avenir de Dembélé a été l'un des cas les plus surprenants. Nous lui avons proposé de prolonger, c'était très bien, le joueur a dit que ce n'était pas une question économique, mais en fin de compte, il voulait une offre plus élevée. Il n'a voulu accepter aucune des propositions qui lui ont été émises», expliquait le président barcelonais en février dernier.

Mais finalement, les contacts ont été renoués entre l'entourage du joueur et son club. Malgré un accord avec le Paris Saint-Germain et la volonté de la direction parisienne de le faire venir cet été - un dossier que nous avions révélé en exclusivité - c'est donc au FC Barcelone qu'il a décidé de continuer sa carrière. Un club qui avait déboursé 105 millions d'euros (plus des bonus) pour le faire venir en 2017.