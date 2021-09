Karl-Heinz Rummenigge voit Erling Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Karl-Heinz Rummenigge s’est exprimé sur plusieurs sujets dans une interview accordée à Bild. L’ancien président du directoire du Bayern Munich a évoqué Robert Lewandowski, une « machine à marquer des buts. Au début, il a flirté avec le Real Madrid, mais nous lui avons toujours dit : tu peux aussi gagner la Ligue des champions avec le Bayern Munich », a-t-il déclaré, rapporte Mundo Deportivo.

Pour lui, le Polonais est « le meilleur avant-centre du monde. (...) Je pense que le Bayern a intérêt à ce que Robert reste au-delà de la fin de son contrat en 2023. » Juste derrière lui, Rummenigge place Erling Haaland, qu’il voit potentiellement au Real Madrid en compagnie d’un certain Kylian Mbappé : « avec Haaland, je n'exclurais pas non plus le Real. Peut-être qu'ils vont ouvrir un peu plus la caisse en été et peut-être obtenir Haaland et Kylian Mbappé. »