Le point médical du PSG avant Leipzig

Le PSG se prépare à un match décisif pour son avenir en Ligue des Champions mardi soir à domicile contre le RB Leipzig. Battu par le club allemand à l'aller (2-1), il devra l'emporter pour garder des chances de qualification pour la suite de la compétition. Mais avec quel onze de départ ?

Thomas Tuchel ne pourra pas une fois encore s'appuyer sur un effectif complet. Il attendra l'entraînement du jour pour savoir s'il pourra compter sur Verratti et Herrera. Mais il sait déjà que Mauro Icardi, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat seront forfaits pour la rencontre, comme l'a communiqué le PSG juste avant la conférence de presse de Tuchel et Marquinhos.