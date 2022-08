Lille OSC - Paris SG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Soirée de gala à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy : le Lille OSC de Paulo Fonseca reçoit sur sa pelouse le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, qui retrouve l'équipe avec qui il a été sacré champion de France 2021, et de devant le club de la capitale qu'il entraîne aujourd'hui. Un match qui vient clôturer la troisième journée de Ligue 1 entre deux équipes encore invaincues.

En effet, après avoir soulevé le Trophée des Champions aux dépens du FC Nantes, le PSG (leader avant cette journée) s'est pour le moment baladé en championnat avec déjà 10 buts inscrits lors de ses belles victoires à Clermont (5-0) puis à domicile contre Montpellier (5-2). De leur côté, les Dogues, juste derrière au classement, n'avaient fait qu'une bouchée du promu Auxerre (4-1) avant d'aller chercher un bon point chez les Canaris, vainqueurs de la dernière Coupe de France (1-1).

Mbappé-Neymar pour le PSG, Cabella-David au LOSC

En ce qui concerne les deux onzes qui devraient s'affronter en terres nordistes, en commençant par les visiteurs, Galtier devrait reconduire son 3-4-1-2 classique avec Donnarumma en dernier rempart devant la charnière centrale Ramos-Marquinhos-Kimpempbe. Witinha et Verratti occuperait le milieu de terrain aux côtés des pistons Hakimi et Mendes. Enfin, le trio composé de Messi en numéro 10 derrière Mbappé et Neymar, déjà flamboyant la semaine passée face au MHSC, serait aligné en attaque.

Côté Lille, le technicien portugais ne devrait également pas changer son dispositif tactique habituel avec un 4-4-1-1. Devant Jardim dans les buts, Fonte et Alexsandro formeraient la défense avec Zedadka à droite et Ismaily, buteur le week-end dernier. Au milieu de terrain, on retrouverait un double pivot André-Gomes avec Bamba et Gudmundsson sur les ailes. Enfin, Cabella serait positionné derrière le buteur providentiel nordiste David, seul en pointe.

