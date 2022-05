PSG : Leandro Paredes dévoile ses intentions pour le mercato

Le mercato approche et forcément au PSG, c'est toujours un moment très attendu par la direction et les supporters. Ces derniers attendent les renforts qui permettront enfin au club français de soulever la Ligue des Champions, mais sauront aussi redorer le blason de leur équipe. Leonardo et son équipe sont déjà à pied d'œuvre puisqu'entre le dossier Mbappé ou encore Pogba, le travail ne manque pas pour préparer la saison prochaine.

Il faudra également dégraisser l'effectif et pour cela, le PSG sera à l'écoute d'offres pour pas mal de joueurs, comme un certain Leandro Paredes. L'Argentin est souvent annoncé comme candidat au départ, lui qui bénéficie de moins de temps de jeu ces dernières semaines sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le milieu de terrain a bien voulu parler de son avenir en accordant entretien à TyC Sports. Selon lui, il n'y a rien de concret.

Paredes rêve du Real Madrid et de Boca

«Tous les mercatos, c'est la même chose. Je suis habitué à ces rumeurs de départ. Je reste au PSG, je suis très bien ici. Où voulez-vous que j'aille ?», répond le joueur de 27 ans, dont le contrat se termine dans un an dans la capitale française. Il entend honorer son bail mais a tout de même deux rêves avant de terminer sa carrière. D'une part, il souhaiterait revenir un jour dans son club de cœur, Boca Juniors, qu'il a quitté alors qu'il n'était qu'un jeune joueur.

«J'adorerais retourner à Boca un jour. Dès que je suis parti, j'ai dit que j'aimerais y retourner. J'ai un contrat au PSG, et quoi qu'il arrive, ça viendra. Il faut vivre sereinement.» Au cours de cet entretien, il avoue avoir un autre souhait, celui d'évoluer au Real Madrid. «j'aimerais bien jouer au Real Madrid. Tous les joueurs rêvent de porter ce maillot, c'est un club très important. Mais j'ai beaucoup de respect pour le PSG et je suis très heureux ici.» Le message est passé.