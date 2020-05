Le transfert de Neymar fait débat en interne au FC Barcelone, la Juventus entre dans la danse pour Erling Håland

La suite après cette publicité

La reprise de la Liga fait les gros titres

En Espagne, la presse ibérique est unanime ce dimanche ! Samedi, le gouvernement espagnol a autorisé le retour du sport professionnel à partir du 8 juin comme cela a été annoncé. Une annonce énorme qui fait la Une de Marca pour qui «c'est la retour de la Liga» ! Forcément, cela fait les gros titres de tous les journaux nationaux. Comme l'Allemagne, la péninsule ibérique va bel et bien reprendre. Les formations de l'élite du football espagnol ont déjà repris l'entraînement collectif ce lundi dans l'optique d'une reprise dans les prochaines semaines. Une information qui fait aussi la Une de AS qui s'extasie du feu vert du gouvernement espagnol, tout comme le Mundo Deportivo où c'est un grand «Oui» pour le retour de la Liga. D'ailleurs, le journal catalan indique que les onze journées restantes devront se terminer en 5 semaines. Même si le calendrier n'a pas encore été officialisé, tout indique que la première rencontre devrait être le derby sévillan du vendredi 12 au soir.

L'avenir de Neymar toujours au centre de l'attention à Barcelone

Toujours en Espagne mais avec du mercato et avec un nom bien connu à Barcelone. En effet, si le journal Sport se réjouit également du retour de la Liga début juin, le quotidien catalan indique que le retour de Neymar fait débat au FC Barcelone ! Quique Setién le veut, comme il l'a confié samedi dans une interview, mais le transfert sera très compliqué à réaliser. En interne, s'il y a une signature qui réunit vraiment le vestiaire, le staff et la direction, c'est sans aucun doute celle de Neymar. Sauf que le Paris Saint-Germain ne va pas se laisser faire et se sait en position de force par rapport à la situation actuelle et la crise liée au coronavirus. En gros, le Barça doit attendre que sa relation avec le club parisien se détériore au fil des mois pour passer à l'action. Car on le sait, les Blaugranas ont de grandes ambitions pour le prochain mercato estival. Les Catalans ont comme priorité de recruter Lautaro Martinez pour prendre la succession de Luis Suarez et de s'attacher les services d'un milieu de terrain comme Miralem Pjanic. Pour espérer un retour de Neymar, le Barça est conscient que cela sera possible que si un échange de joueurs a lieu avec le PSG. Pas sûr que les champions de France l'entendent de cette oreille, eux qui ont déjà joué la montre l'été dernier.

La Juventus ne lâche pas Erling Håland

Enfin en Italie, le Quotidiano Sportivo indique que la Juventus est elle très intéressée par Erling Håland, le joueur de Dortmund. En effet, la Vieille Dame est à la recherche du successeur de Gonzalo Higuain dont l'avenir est de plus en plus incertain en Serie A. Et pour cela, Fabio Paratici rêve du Norvégien pour 2021. Les champions en titre d'Italie veulent se mêler à la course avec le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain pour arracher la pépite de 19 ans qui ne cesse d'impressionner ces derniers mois.