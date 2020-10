PSG : la franche explication de Thomas Tuchel sur son utilisation de Marquinhos

La suite après cette publicité

Décidément, Thomas Tuchel aime réserver des surprises. Alors qu'on croyait que le Paris Saint-Germain avait mis la main sur son milieu défensif tant espéré avec Danilo, l'entraîneur allemand a choisi de le titulariser en défense centrale face à Dijon, tout en remettant Marquinhos au poste de sentinelle. Une provocation envers le directeur sportif Leonardo ? La thèse pouvait se défendre tant l'option tactique retenue ressemblait à un pied de nez au Brésilien. Mais ce serait oublier que Thomas Tuchel, non content d'avoir imaginé la solution Marquinhos milieu défensif il y a plusieurs mois, a été admiratif des performances de ce dernier à ce poste, où il a évolué durant tout le Final 8 à Lisbonne.

Contre Dijon, face à une adversité forcément moins grande, le capitaine parisien n'a eu aucun mal à surnager. Danilo, lui, a parfois eu du mal dans son placement et ses interventions. Les explications de Thomas Tuchel étaient très attendues en conférence de presse et il a été immédiatement été interrogé sur ce sujet après la rencontre. « Danilo peut bien sûr jouer à ce poste là, Marqui est défenseur central aussi. Marquinhos est le cœur et l'âme de notre équipe et pour ça il doit jouer au cœur du match, au milieu, parce qu'il a une combinaison extraordinaire. Il est talentueux, il a les meilleures qualités, avec la mentalité d'un travailleur. C'est une combinaison que tout le monde cherche. Quand il joue au milieu, il peut aider tout le monde, il a la meilleure capacité, il a le meilleur volume dans notre équipe. Il aide les attaquants avec le contre pressing. Il est décisif pour nous, au Portugal il a marqué contre Bergame, contre Leipzig. Quand il joue au milieu, il aide tout le monde. Il est le cœur et l'âme de notre équipe, c'est pour ça qu'il doit jouer au cœur du jeu. »

Tuchel compte sur Marquinhos au milieu

Le message est donc désormais clair. Alors que l'on pensait que le départ de Thiago Silva, combiné au recrutement tardif de Danilo, milieu défensif de métier, inciterait Tuchel à définitivement installer Marquinhos en défense centrale, force est de constater que l'entraîneur allemand garde une préférence nette pour ce choix tactique. Ce qui, du coup, oblige à une autre lecture du mercato parisien, et laisse penser qu'il manque un renfort en charnière centrale. Pas pour Thomas Tuchel. « On a toutes les possibilités. Si c'est nécessaire que Marquinhos joue en défense centrale, il peut le faire. Mais il a montré, il a montré ! Il a prouvé quelles capacités il a, qu'il est capable de pousser cette équipe au meilleur niveau au milieu de terrain. Il l'a fait au Portugal, contre Bergame, Leipzig, contre le Bayern. Il est exceptionnel et ce n'était pas possible sans lui au milieu de terrain. Ca ne change rien pour le nombre de joueurs disponibles pour la défense. On a Thilo et Danilo qui peuvent jouer à ce poste-là (axial droit, ndlr). »

Tuchel a clairement assumé ce choix et les commentaires qu'il allait susciter. « On a testé comme ça aujourd'hui parce que c'était mon choix et mon souhait d'avoir Marqui au milieu. C'est une situation avec beaucoup de blessures, de changements, de joueurs nouveaux et c'était important d'avoir Marqui proche de tout le monde car il est le chef. » Marquinhos, qui espérait se fixer à un poste, peut donc se préparer à une nouvelle saison où il fera le yoyo entre défense et milieu. Joueur de devoir, il ne faut pas compter sur lui pour s'en plaindre. « On a été prévenu et le coach l'a préparé dans la semaine. Ce sont des choix du coach, nous, on est là pour servir l'équipe et le club. Même si ce n'est pas mon poste principal ni celui de Danilo, on essaye de faire le maximum. Il a des choses en tête et nous on doit suivre un maximum pour bien faire », a-t-il déclaré sur Canal Plus à l'issue de la rencontre.