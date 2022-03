Betis : Manuel Pellegrini défend Nabil Fekir

Expulsé pour un mauvais geste sur Iker Munian lors de la victoire du Betis Séville face à Bilbao (1-0), le milieu offensif sévillan Nabil Fekir a reçu le soutien de son entraîneur Manuel Pellegrini après la rencontre. En conférence de presse, le coach chilien a jugé la réaction de son joueur compréhensible, notamment à cause du grand nombre de fautes non sifflés qu’a subi l’international français de 28 ans qui a inscrit dix buts et délivré sept passes décisives en 37 matchs avec le Betis cette saison.

« Je ne lui ai pas encore parlé, je vais le faire. Ce n'est pas la première fois qu'il réagit après avoir reçu vingt coups de pied. C'est un joueur qui tient le ballon, qui ne se jette pas par terre et sur vingt fautes qu’il subit, dix ne sont pas signalées. Il a réagi. C'est compréhensible, sans le justifier », a expliqué Pellegrini. C’est la deuxième fois que Fekir est expulsé cette saison après une altercation avec un adversaire. La première était face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa au mois de novembre.