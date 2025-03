Sponsoring maillots : le Real Madrid explose la concurrence, le PSG largement devant Liverpool

Depuis quelques années maintenant, les plus grands clubs d’Europe ont lancé une course à l’argent. Malgré un calendrier surchargé, certains sont par exemple ravis de disputer la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui leur permettra d’engranger plusieurs dizaines de millions d’euros (125 M€ pour le vainqueur). La création ou la modernisation des stades est également devenue un enjeu principal. Le Real Madrid peut enfin disposer de son nouveau Bernabéu devenu une machine à cash, le FC Barcelone attend avec impatience la fin des travaux du Spotify Camp Nou, pendant que le PSG, Chelsea, Manchester United et les deux Milan ont lancé les plans pour leur futur écrin.

Depuis plusieurs années, les clubs ont également un autre moyen pour faire entrer de grosses liquidités : la valorisation de leur tunique. Certains profitent d’ailleurs d’une guerre d’équipementiers pour renégocier à la hausse leur contrat. On pense par exemple au FC Barcelone qui bénéficie depuis la fin de l’année dernière d’un nouveau contrat record avec Nike ou à Liverpool qui va quitter la firme américaine pour revenir chez Adidas à partir de la saison prochaine. Enfin, en plus des équipementiers, il y a aussi des sponsors prêts à sortir un gros chèque pour apparaître sur les maillots des plus grandes écuries du Vieux continent. Marca vient d’ailleurs de dévoiler les dix clubs générant le plus de revenus grâce à leur maillot.

MU vaut toujours de l’or malgré sa crise sportive

Déjà bien armé financièrement avec son nouveau stade multifonctionnel, le Real Madrid explose également toute la concurrence au petit jeu du sponsoring des tuniques. La Casa Blanca encaisse pas moins de 260 M€ par an ! 120 M€ proviennent du contrat avec Adidas, 70 M€ de la compagnie Fly Emirates et le même montant de la part de la société informatique HP. Les Merengues devancent une équipe à la dérive sur le terrain, mais toujours concernée par les premiers rôles financièrement : Manchester United. En attendant le futur stade, les Red Devils récoltent 200 M€ par saison. Là encore, Adidas occupe une part importante (105 M€), devant Snapdragon (70 M€) et DXC Technology (25 M€). Le FC Barcelone complète le podium avec 183 M€ (105 M€ Nike, 70 M€ Spotify, 8 M€ Ambilight).

Côté français, seul le Paris Saint-Germain apparaît dans ce classement. Le club de la capitale est cinquième (170 M€), juste derrière Manchester City (171,5 M€) et devant Arsenal (141,5 M€). Pour atteindre ce montant, Paris touche 90 M€ annuels grâce à son équipementier (Nike), 70 M€ grâce à Qatar Airways et 10 M€ proviennent de Snipes. Enfin, le Bayern Munich (7e, 123 M€), Liverpool (8e, 102,5 M€), le Borussia Dortmund (9e, 99 M€) et Tottenham (10e, 80 M€) ferment la marche. Attention, il convient de rappeler que Liverpool a annoncé son passage chez Adidas à partir de la saison prochaine et que c’est le contrat avec Nike (58,5 M€ annuels) qui a été pris en compte dans ce classement.