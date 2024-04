PSG-Barça : le contre-la-montre est lancé pour Bradley Barcola

Peu l’attendaient à ce niveau-là pour sa première saison à Paris. Recruté dans les derniers instants du mercato estival par le PSG contre 50 millions d’euros en provenance de l’OL, Bradley Barcola impressionne depuis. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives avec le club de la capitale, l’ailier gauche de 21 ans s’est déjà fait une place de titulaire en attaque avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Pour autant, touché à la cuisse depuis une rencontre lors du rassemblement de mars face à la Côte d’Ivoire avec l’équipe de France U23, le natif de Villeurbanne est absent.

Encore trop court pour affronter Clermont au Parc des Princes samedi, le joueur a ainsi manqué les trois dernières rencontres du Paris Saint-Germain depuis la fin de la trêve internationale. Forcément, sa présence est remise en doute à quelques jours d’affronter le FC Barcelone en quarts de finale de C1 ce mercredi (21h). De retour à l’entraînement, Barcola sera fixé à l’issue des deux prochains jours selon les informations de L’Equipe. Le but sera notamment de savoir quelles seront ses sensations à l’entraînement avant d’en savoir plus sur sa disponibilité ou non.

