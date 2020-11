Les tops et flops de RB Leipzig - PSG

La suite après cette publicité

Le PSG s'est incliné (1-2) sur la pelouse du RB Leipzig lors de la troisième journée du groupe H de la Ligue des champions 2020/2021. Les Parisiens, qui menaient (1-0), se sont sabordés au fur et à mesure de la rencontre comme en témoignent les expulsions d'Idrissa Gueye et de Presnel Kimpembe, aussi auteur d'une main qui a coûté un penalty à son équipe. Retour sur les leçons de ce match mais aussi sur les tops et flops de la rencontre.