Lamine Yamal n’a pas hésité entre le Maroc et l’Espagne

Le FC Barcelone a donc trouvé la nouvelle pépite de son centre de formation qui va tenter de remettre les Catalans sur le toit de l’Europe. Après Pedri, Gavi, place désormais à Lamine Yamal, auteur de nombreuses performances fantastiques depuis le début de saison avec le club culé. Alors qu’il n’est âgé que de 16 ans, son avenir international a également été au cœur des spéculations ces derniers jours. Né en Espagne en 2007, Yamal dispose également de la nationalité marocaine. Pourtant, il a choisi la Roja et vit actuellement son premier rassemblement avec Luis de la Fuente.

Interrogé par les médias espagnols, la pépite barcelonaise est revenu sur son choix et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier n’a pas hésité une seule seconde : «J’ai toujours joué avec l’Espagne, depuis les U-15, et j’ai toujours été clair: je voulais jouer avec l’Espagne, gagner un Championnat d’Europe, une Coupe du Monde et tout ce qui peut être gagné.» Une déclaration qui devrait faire grincer quelques dents chez les supporters marocains des Lions de l’Atlas.