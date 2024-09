LOSC : le violent coup de gueule d’Olivier Létang

Le LOSC avait la mine des mauvais jours après sa défaite hier sur la pelouse de Saint-Etienne (1-0), comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Le club enchaîne une troisième défaite de suite toutes compétitions confondues (après le PSG à domicile et le Slavia Prague en barrage retour de Ligue des Champions) et a affiché des limites inquiétantes dans le jeu. Malgré une légère domination, d’un meilleur contrôle, les Dogues ont surtout donné l’impression de ne jamais pouvoir revenir dans la rencontre, gênés par un bloc adversaire bien en place et une volonté de ne rien lâcher. L’imprécision technique dans les 30 derniers mètres aura été fatale aux hommes de Bruno Genesio, qui a de quoi s’alarmer à quelques jours de leur entrée en live en C1 contre le Sporting CP (mardi 21h).

L’entraîneur a montré des signes d’agacement en conférence de presse mais ce n’est rien à côté de son président. Olivier Létang est particulièrement furieux par la prestation de ses joueurs. «Il y a plusieurs choses. Ce soir (vendredi), ce match est honteux. J’ai honte de ce qu’on a proposé ce soir, attaque-t-il. Je ne vais pas vous parler d’un point de vue technique ou tactique. Je vais vous parler de l’engagement. J’ai oublié la première des choses: féliciter Saint-Etienne. Parce que eux ont été dans l’engagement avec leur qualité. Leur victoire est méritée, je pense même qu’on aurait pu prendre un deuxième but à un moment donné. Je suis content pour ce club, c’est un club mythique en France.»

«On va s’expliquer entre nous mais des attitudes comme ça, je ne peux pas les cautionner»

«C’est honteux ce que j’ai vu aujourd’hui. On ne peut pas être une grande équipe quand on perd trois matchs d’affilée, insiste le patron du club, indiquant que les leçons du passé n’ont pas été retenues. Tout le monde était prévenu de ça. Il y a deux ans, on a raté l’Europa League pour un point. Au mois de mai, on a raté la Ligue des champions pour un point. Aujourd’hui, on a perdu trois points qu’on ne va jamais récupérer. Je suis le président d’un club dont l’ADN est de gagner, toujours. Quand je vois ce soir, est-ce qu’il y a une personne ici qui peut me dire que les joueurs avaient envie de gagner? Ils l’ont montré sur le terrain? Je ne peux pas l’accepter. On va s’expliquer entre nous mais des attitudes comme ça, je ne peux pas les cautionner, les banaliser. C’est inadmissible.»

Les murs du vestiaire ont sans doute trembler et les prochains jours risquent d’être tendus au Domain de Luchin. Dans ces conditions, difficile de préparer la suite. «Je me fous de la Ligue des champions. Ce qui m’intéresse ce sont des matches que l’on doit gagner. Si certains ont la tête à la Ligue des champions, on ne la jouera pas. Notre pain quotidien est le championnat et si on veut jouer des compétitions européennes, il faut être performants en championnat. Si on est en C1 c’est parce que nous avons été performants en championnat. Il est impossible d’être performant en livrant de telles performances avec de telles attitudes.» L’an passé déjà, Létang avait rapidement tiré la sonnette d’alarme. Cela avait plutôt rendu service au vestiaire.