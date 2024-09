Ligue 1 : Lille piégé à Saint-Etienne avant de retrouver la Ligue des Champions

La trêve internationale ayant pris fin, la Ligue 1 reprenait ses droits, ce vendredi, avec en ouverture de cette 4e journée un duel palpitant entre Lille et Saint-Etienne. Battu il y a deux semaines par le Paris Saint-Germain, le LOSC souhaitait reprendre sa marche en avant, d’une part pour remonter au classement, et d’autre part pour se mettre en condition avant d’entamer sa campagne de Ligue des Champions. Pour l’ASSE, lanterne rouge en marge du coup d’envoi, il était primordial d’enfin lancer la machine et glaner ses premiers points en championnat. Si Olivier Dall’Oglio s’appuyait sur sa recrue prometteuse Stassin, épaulé par le duo Cafaro-Davitaschvili, Bruno Genesio se déplaçait en terres stéphanoises avec un effectif décimé par les blessures, justifiant la présence du jeune Bouaddi au milieu. Devant composer avec les moyens du bord, le coach des Dogues plaçait sa confiance à Bayo pour occuper la pointe de l’attaque, soutenu par Cabella et Zhegrova.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lille 6 4 1 2 0 2 5 4 15 ASSE 3 4 -6 1 0 3 1 7

Si la rencontre débutait plutôt bien pour les Dogues, Bayo se créant la première situation de la partie (2e), la tendance penchait rapidement en faveur des Ligériens. Trouvé par Davitashvili, auteur d’un sublime sombrero sur Alexsandro, Cafaro déclenchait un missile du droit, légèrement dévié, qui venait mystifier Chevalier (1-0, 6e). Suffisant pour enflammer les supporters stéphanois, fêtant à l’unisson le premier but de l’ASSE en Ligue 1 cette saison. Étourdi par cette ouverture du score précoce, le LOSC se donnait les moyens de réagir. Mais à l’heure où Cabella, idéalement trouvé par Tiago Santos, avait la balle d’égalisation entre les pieds, Appiah se dressait sur la route du Lillois pour le mettre en échec (14e). Derrière, il fallait une détente salvatrice de Larsonneur pour détourner un coup de casque d’André et maintenir son équipe devant au score (15e). D’un coup d’un seul, l’ASSE se retrouvait dans le camp nordiste. Servi dans la surface de réparation, Cafaro perdait son duel face à Chevalier avant que Stassin ne voie le cadre se dérober (19e).

La délivrance pour Sainté, le gros coup d’arrêt pour le LOSC

En panique derrière, Lille tentait d’exploiter les ailes pour revenir dans la partie. Décalé sur le côté gauche, Gudmundsson recherchait Zhegrova au second poteau. À la réception du centre du Suédois, le Kosovar catapultait le cuir sur la transversale de Larsonneur (34e). Une grosse frayeur pour Saint-Etienne qui répondait avant le repos par Cafaro. Dans ses œuvres, le Stéphanois s’illustrait aux 25 mètres et obligeait Chevalier à se détendre (45e). Devant au score pour la première fois de la saison, le club du Forez accueillait néanmoins la mi-temps à bras ouverts pour se ressourcer au sortir d’un dernier quart d’heure éreintant. Dos au mur, Lille repartait d’emblée à l’assaut du but stéphanois. Néanmoins, l’armada nordiste se heurtait à une défense stéphanoise rigoureuse et dirigée d’une main de fer par le vétéran Abdelhamid. En situation d’échec, Genesio lançait ses meilleurs atouts, à savoir David, Angel Gomes et Sahraoui sur le pré. Des changements qui offraient certes plus de variété au jeu offensif lillois, mais qui ne changeait que très peu la physionomie de la rencontre.

Cherchant désespérément la faille, l’ouverture ne venait toujours pas malgré les efforts répétés de Zhegrova et consorts. De son côté, l’ASSE gaspillait une grosse opportunité de tuer le match. Exploitant une perte de balle de Diakité, Stassin se présentait devant Chevalier, or manquait son face-à-face avec le portier tricolore (72e). Sans conséquence pour les Verts ? Verrouillée à double tour, l’arrière-garde stéphanoise s’efforçait de maintenir à distance les offensifs lillois, beaucoup trop maladroits dans le dernier geste, à l’image de cette frappe totalement dévissée de David (75e). Impuissant, le LOSC se cassait les dents sur Larsonneur, auteur d’un arrêt décisif devant Bakker (87e) et concédait sa deuxième défaite de rang en championnat. Une bien mauvaise opération pour les hommes de Bruno Genesio, à quelques jours d’un déplacement sur la pelouse du Sporting Lisbonne. De son côté, Saint-Etienne jubilait et débloquait enfin son compteur en Ligue 1, abandonnant provisoirement la dernière place du championnat à Angers.