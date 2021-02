Le meilleur bon plan CANAL+ pour regarder PSG - Nîmes, la Ligue 1 et la Premier League

La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour l’amateur de football qui veut suivre le maximum de matches sans multiplier les abonnements. Avec la multiplication des diffuseurs et des offres, ce n'est pas toujours évident d'y voir clair pour faire le bon choix en ce qui concerne le foot à la télévision et la facture peut d'ailleurs vite grimper. Et pour ceux qui veulent une offre solide, fiable, et qui permet de voir le maximum de matches français et européens en ce début du mois de février, CANAL+ vous facilite le choix avec le meilleur bon plan du marché combinant le meilleur de CANAL+ en OTT via My Canal (cinéma + séries + 2 matches de ligue 1 Ubereats + la Premier League pour seulement 20,99€ / mois et ceci sans engagement !)

La suite après cette publicité

Une offre claire qui vous permettra notamment de regarder ce soir la rencontre très attendue entre Paris SG - Nîmes Olympique ainsi que l’affiche de Premier League entre Tottenham et Chelsea ce jeudi.

Pour activer immédiatement ce bon plan, c'est ici.