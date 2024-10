PSG : Luis Enrique ne fanfaronne pas avant le choc face au PSV

Redevenu leader du classement de Ligue 1 après sa large victoire face à Strasbourg (4-2), le Paris Saint-Germain a plutôt bien préparé sa rencontre de Ligue des Champions contre le PSV, mardi soir. Les hommes de Luis Enrique sont en effet attendus au tournant après leur défaite sur la pelouse d’Arsenal (0-2). Dix-neuvième du classement du mini championnat de la C1, le club de la capitale est dans l’obligation de l’emporter au Parc. La raison est toute simple : après ce match, Paris défiera l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, Salzbourg et Manchester City.

La suite après cette publicité

Autant dire que si le PSG se rate face au PSV, les chances de qualification pour le top 8 ou les barrages (équipes classées de la 9e à la 24e place, ndlr) ne seront pas élevées. Ce match face aux Bataves ne serait-il donc pas le plus important pour l’avenir européen des Franciliens ? « Le match suivant est toujours le plus important parce que c’est celui que tu peux contrôler. Avec le format actuel de la Ligue des Champions, chaque match à domicile a encore plus d’importance. Mais c’est important aussi pour le PSV. Au fil des matches, on a tous besoin de marquer des points. On va jouer avec beaucoup de motivation », a confié Luis Enrique en conférence de presse.

À lire

PSG : Luis Enrique assume la jeunesse de son effectif

Le PSV tenu en haute estime

Comme à son habitude, le coach espagnol refuse de dramatiser l’enjeu d’une rencontre. Mais pas question non plus d’afficher un trop grand optimisme face à un club plus abordable que les trois autres mastodontes cités ci-dessus et qui reste sur un nul et une défaite en C1 (contre le Sporting CP et la Juventus). Car Luis Enrique n’a pas raté le début de saison parfait du PSV en Eredivisie (leader du classement après 9 victoires en 9 matches, 29 buts marqués, 6 encaissés). « C’est difficile d’évaluer le niveau du PSV. Vous pouvez deviner son niveau général. Il faut aussi voir à domicile ou à l’extérieur, ça change tout. C’est un rival de très haut niveau. Dans son championnat, ils ont des chiffres incroyables. Ça va être un match difficile. Ça va être un match semblable à celui face à Strasbourg », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Ils jouent loin de leur but, ils font un gros pressing. C’est une équipe qui ose avec le ballon. Ils jouent avec Luuk de Jong, les ailiers. Ils savent très bien jouer avec le ballon, savent très bien défendre. (…) L’école hollandaise joue très bien au foot. Ils savent ce qu’ils doivent faire avec le ballon. Ils savent le faire de différentes manières. Ils sont très bons défensivement. J’aime beaucoup le style hollandais qui est unique. (…) Il faudra montrer notre meilleure version défensive pour gagner contre cette équipe. » Mais ça, le PSG le sait déjà. Les champions de France en titre restent sur cinq matches consécutifs en ayant encaissé au moins un but et depuis le début de la saison, ils n’ont réalisé que deux clean-sheets (contre Montpellier et Gérone) en dix matches.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-0 du PSG face au PSV vous rapporte jusqu’à 730€.