Chelsea risque de perdre des joueurs de son centre de formation

La situation à Chelsea est critique. Le club ne peut pas prolonger les contrats de ses joueurs et il ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Ainsi, les Blues risquent de perdre des joueurs du groupe professionnel tel que Christensen ou Rüdiger dont les contrats expirent en juin, mais Chelsea pourrait également perdre des jeunes stars montantes du centre de formation selon The Sun. En effet, Chelsea est devenu une référence en terme de formation et de nombreux joueurs issus de Cobham font désormais partie intégrante du groupe, notamment Mason Mount et Reece James.

Avec cette situation, ce sont six joueurs du centre de formation qui risquent de se retrouver sans club à l'issue de la saison. George McEachran (21 ans), champion du monde U17 et au club depuis ses 8 ans, Xavier Simon (19 ans), considéré comme l'un des meilleurs U23 du club, l'attaquant Thierno Ballo (20 ans), actuellement en prêt à Vienne, Sam McLelland, (20 ans), le défenseur central déjà international nord-irlandais, ou encore Josh Brooking (19 ans) et le milieu de terrain Dion Rankine (19 ans) sont les joueurs dont l'avenir est incertain. L'inquiétude de Chelsea est que ses jeunes pousses se fassent recruter par un rival national sans pouvoir lutter.