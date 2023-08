Liverpool : Jürgen Klopp ferme la porte pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Décidement, Liverpool est la cible privilégiée de l’Arabie saoudite sur ce marché des transferts. Après Fabinho, Henderson et Firmino, un énième joueur des Reds figure dans le viseur d’un pensionnaire de Saudi Pro League. Comme nous l’avons évoqué hier, Al-Ittihad est prêt à faire des folies pour Mohamed Salah et va formuler une offre globale de 300 M€ (transfert et salaire) pour s’attacher ses services. Ce vendredi, The Sun parle d’une offre se rapprochant du milliard d’euros. Mais selon The Athletic, Liverpool veut se montrer ferme dans ce dossier. En effet, les Reds n’ont pas l’intention de se séparer de l’international égyptien malgré la jolie somme proposée par le club saoudien et sont disposés à résister à toute tentative d’approche jusqu’à la fermeture du marché des transferts.

Interrogé au sujet de son protégé, Jürgen Klopp a d’ailleurs totalement fermé la porte à un éventuel départ. «Nous n’avons pas d’offre, Mo Salah est un joueur de Liverpool et pour tout ce que nous faisons, c’est essentiel. S’il y avait quelque chose, la réponse serait NON. Mo s’engage à 100 % envers Liverpool. Rien à dire», a ainsi assuré le technicien des Reds. Pour rappel, Mohamed Salah est lié aux pensionnaires d’Anfield jusqu’en juin 2025.