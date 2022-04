Eden Hazard veut encore prouver au Real Madrid

Interviewé par RTBF, Kylian Hazard, le frère de l’ailier du Real Madrid Eden Hazard, a évoqué l’avenir du Madrilène. Selon lui, son frère n’a pas l’intention de quitter le club de la capitale espagnole cet été, mais il pourrait cependant partir s’il devient indésirable auprès de la direction madrilène.

La suite après cette publicité

« Il ne va pas lâcher le Real, tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club où il est passé, et pour moi, il ne veut pas partir. Je ne pense pas qu’il va partir. Mais Si le président veut qu’il parte, s’il sait qu’il n’a plus aucune chance de jouer, alors je ne pense pas qu’il restera. Mais je peux vous assurer une chose : il mettra tout en œuvre pour prouver qu’il est le meilleur joueur du Real » a expliqué le joueur du RWDM en deuxième division belge. Le Diable Rouge de 31 ans a disputé 22 matches avec le Real cette saison, inscrit un but et délivré deux passes décisives.