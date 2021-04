Nike dévoile la nouvelle Mercurial Safari

Nike remet au goût du jour une paire bien connue des plus grands fans de la Mercurial avec la fameuse « Safari » qui débarque aujourd'hui sur les Superfly 8 et Vapor 14 dévoilées en janvier dernier.

Iconique, le design Safari revient cette année avec de nouvelles couleurs. Modernisée, cette paire se déploie aujourd'hui dans un coloris blanc, noir, gris métal avec du jaune fluo apportant une touche fantaisiste alors que le coloris mythique blanc, noir et orange de la première Safari était ultra flashy. Autrefois connue pour être une chaussure signature de Cristiano Ronaldo, la nouvelle Safari ne sera pas une chaussure exclusivement réservée au quintuple Ballon d'Or. En effet, Nike a changé de stratégie depuis quelques mois, mettant de plus en plus de jeunes superstars en avant.

La Safari est une paire qui se montre sous le feu des projecteurs et ça tombe bien, les quarts de finale retour de la Ligue des champions ont lieu cette semaine. Avec toutes les lumières braquées sur eux, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient bien porter cette paire dès demain face au Bayern Munich et Manchester City...

Crédits photos: @SoccerBible