ASSE : Niels Nkounkou fustige la direction stéphanoise

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le latéral gauche franco-congolais Niels Nkounkou a confié sa déception vis-à-vis de l’AS Saint-Etienne, qui avait décidé de lever son option d’achat - imposée par Everton, l’obligeant à rester dans le club du Forez jusqu’en 2026 : «j’avais des vacances parce que j’ai joué l’Euro Espoirs et disons que, vu la situation, je n’avais pas vraiment envie de les écourter. À cause de l’intérêt de l’Eintracht Francfort ? (…) Quand j’ai été mis au courant de la possibilité de signer là-bas, j’ai tout de suite donné mon accord. Maintenant, il faut régler ma situation avec Saint-Étienne, qui est compliquée. (…) Un jour, en avril, les dirigeants sont venus me dire qu’ils l’activaient (son contrat a été automatiquement étendu jusqu’en 2026). J’étais surpris et pas vraiment ravi. Mais comme la saison était encore en cours, j’ai décidé de jouer le jeu jusqu’au bout. On va dire que j’ai été un bon Stéphanois.»

Néanmoins, la direction stéphanoise a ensuite bloqué le transfert du joueur de 22 ans à l’Eintracht Francfort, que l’international Espoirs tricolore souhaite rejoindre cet été : «ils (les dirigeants, ndlr) savent très bien ce que je pense. Je l’ai déjà dit à la dernière journée de Championnat et de nombreuses fois depuis. J’ai l’ambition de jouer en Première Division, je pense que c’est normal pour tout joueur de le vouloir. Depuis que je suis revenu, je n’ai vu que le coach (Laurent Batlles). Je l’ai mis au courant de la situation, il ne l’était visiblement pas. Il connaît maintenant mes intentions. J’aurais compris que l’on me bloque si je m’étais engagé sur du long terme et que j’essayais de partir au bout de six mois. Ce n’est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Je souhaite juste que l’on respecte ce que l’on m’a dit pour me convaincre de signer. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j’en serais le premier ravi.»

