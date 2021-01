Antonio Conte annonce qu’Eriksen va rester à l’Inter !

Hier soir, l’Inter s’est imposée face à l’AC Milan dans le derby de la Madonnina en quarts de finale de Coupe d’Italie (victoire 2 buts à 1). Une victoire décrochée en toute fin de rencontre grâce à un somptueux coup-franc de Christian Eriksen à la 97ème minute de jeu. Une jolie revanche pour le Danois, en difficulté depuis son arrivée en Lombardie l’hiver dernier. Remplaçant dans ce match et sur les trois dernières rencontres de Serie A où il n’est même pas entré en jeu, l’ancien meneur de jeu de Tottenham ne semble pas être un titulaire en puissance dans l’esprit de son entraîneur Antonio Conte.

Pourtant, après la rencontre d’hier soir, le technicien italien a déclaré qu’il comptait bel et bien sur Eriksen et qu’il ne quitterait pas l’Inter cet hiver. «Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet . Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc. Il est un peu timide et j'espère que cet objectif va le détendre un peu. Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe, je suis heureux de les entraîner.» Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Christian Eriksen devrait donc rester à l’Inter cette saison.