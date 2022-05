LdC, Real Madrid : Karim Benzema lance le choc face à Liverpool

Le 28 mai prochain, le Real Madrid a l'occasion de remporter sa quatorzième Ligue des champions face à Liverpool. D'ores et déjà sacré champion d'Espagne, la Casa Blanca, tenue en échec par le Betis vendredi soir, peut ainsi clôturer son exercice 2021-2022 de la plus belle des manières.

Homme fort des Merengues, Karim Benzema, auteur de 44 buts et 15 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, en a d'ailleurs bien conscience. En début d'après-midi, l'attaquant international français a ainsi publié un message sur Twitter, remerciant les supporters et son club pour la saison avant d'annoncer la couleur pour la fin du mois : «merci pour cette saison inoubliable. Il nous reste la plus belle nuit. Hala Madrid !»