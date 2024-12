Man City : la drôle de réponse de Pep Guardiola face à la pression

Depuis plusieurs semaines, Manchester City est en crise. Incapables de remporter le moindre match depuis six rencontres toutes compétitions confondues, les Skyblues sont à la peine et sont méconnaissables. Dans cette tempête, Pep Guardiola commence à être pointé du doigt et le technicien espagnol inquiéte franchement. En effet, au sortir du nul frustrant en milieu de semaine face à Feyenoord (3-3), l’ancien coach du Barça est apparu avec des griffures. En conférence de presse d’après-match, le tacticien ibérique a confié qu’il s’était lui-même griffé.

Ce dimanche, à quelques heures d’une rencontre cruciale face à Liverpool, Guardiola s’est illustré à nouveau avec une drôle de réponse face à la pression : «Vous n’imaginez pas combien ils me paient, ça vient avec le salaire. Si je ne veux pas cette pression, j’arrête, je rentre chez moi et je n’ai pas ce poids sur les épaules. Tous les managers le font. J’aimerais dire que nous allons gagner à Anfield et ensuite gagner 20 matches, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous devons maintenant souffrir. C’est le moment d’être là, d’être positif. Mais s’il y a un résultat en ce moment, nous ne serons pas ce que nous sommes. Mais nous sommes là, nous voulons y rester le plus longtemps possible.»