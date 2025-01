Real Madrid : Carlo Ancelotti vole encore au secours de Vinicius Jr

Plongé dans une nouvelle polémique après son carton rouge reçu contre Valence, Vinicius Jr a reçu le soutien de son entraîneur, Carlo Ancelotti. «C’est très difficile d’être Vinícius», a tout d’abord assuré le technicien italien avant de revenir sur l’épisode de Mestalla.

«Supporter toutes les insultes et tout ce qui lui arrive et qui s’est passé. Ce n’est pas si facile, mais il essaie de s’améliorer et de supporter tout cela… et je continue à penser qu’à Valence, c’était un carton jaune». L’ailier auriverde appréciera…