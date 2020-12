Arsenal : Julian Brandt plutôt qu'Houssem Aouar ?

Après une période difficile, Arsenal a retrouvé des couleurs en battant assez largement Chelsea en championnat (3-1). En quête de renouveau et de régularité, les Gunners utiliseront certainement le marché des transferts pour se renforcer. Et ce ne sont pas les pistes qui manquent, avec parmi elles, celle menant à Houssem Aouar.

Déjà courtisé cet été, le Lyonnais faisait office de priorité. Mais la situation aurait évolué selon The Athletic. Ainsi, certains dirigeants auraient émis quelques réserves à l'idée de le recruter et préféreraient voir un joueur comme Julian Brandt débarquer. L'Allemand, qui peine à se faire une place cette saison à Dortmund, serait bel et bien dans le radar des pensionnaires de l'Emirates Stadium.