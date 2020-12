PSG : à la découverte de Nehemiah Fernandez Veliz, leader défensif des U17

La concurrence est rude dans le football. Et encore plus dans de grosses écuries comme le Paris Saint-Germain. Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Loïc Mbe Soh, Moussa Diaby, Timothy Weah, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki ou encore Arthur Zagre, sans oublier les joueurs partis en prêt pour gagner du temps de jeu, depuis deux ans, nombreux sont les «Titis» parisiens à avoir pris la poudre d'escampette. Alors forcément, il faut faire ses preuves rapidement, même en jeunes. C'est le cas de Nehemiah Fernandez Veliz au sein de l'équipe U17 du Paris SG.

Une relance propre et du duel

Arrivé au sein du centre de formation du club de la capitale en septembre 2016, le défenseur central aujourd'hui âgé de 16 ans avait impressionné les observateurs avec ses caractéristiques. «A l'aise balle au pied, notamment dans la relance, Fernandez Veliz aime surtout les contacts. Défensivement, il aime les duels, le contact et l'adversité. Il aime les matches à enjeu», nous explique un proche du joueur.

Et en huit matches de championnat disputés dans l'exercice en cours, stoppé en novembre par le Covid-19 et le confinement, le défenseur français les a tous joués du début à la fin, faisant de lui le joueur le plus utilisé par Stéphane Moreau. Bien lancé cette saison, Nehemiah Fernandez Veliz a un plan bien précis en tête. «L'objectif est clair, c'est de rentrer dans le projet parisien, c'est-à-dire d'aller au bout de la formation et atteindre le plus haut de ce projet. Tout se passe bien à Paris et son but premier, c'est de jouer pour continuer à progresser et tirer le maximum de son potentiel», a enchaîné notre interlocuteur.

Les inspirations Marquinhos et Kimpembe

Inspiré par deux autres Parisiens, à savoir Marquinhos et Presnel Kimpembe, l'international tricolore U16 (2 sélections) espère aussi grimper les échelons en équipe de France, lui qui a été jeté dans le grand bain par Lionel Rouxel en septembre 2019 face au Pays de Galles : «le but, c'est déjà de faire le maximum en club, à savoir continuer l'évolution. Et l'équipe de France, c'est une joie quand il est appelé et il se fera encore une joie de répondre présent à l'avenir. C'est aussi un objectif.»

Bien installé en charnière centrale avec les U17 du PSG, auteur de deux sélections avec les jeunes Bleuets U16, Nehemiah Fernandez Veliz n'impressionne pas qu'en France. Selon nos informations, certains clubs étrangers, comme en Espagne ou en Angleterre, sont venus aux renseignements. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022 (contrat aspirant actuellement), le principal concerné souhaite en tout cas faire ses preuves et gravir les marches une à une.