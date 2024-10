Vidéo : le missile en pleine lucarne d’Alexandre Lacazette

À la mi-temps, l’Olkympique Lyonnais est bien parti pour battre les Glasgow Rangers sur leur terrain. Les Gones mènent 3 buts à 1 et Alexandre Lacazette a enfin marqué ses deux premiers buts de la saison sous le maillot rhodanien.

La suite après cette publicité

Après avoir inscrit le but du 2-1, le vice-champion olympique a marqué le but du break en envoyant un véritable missile en pleine lucarne. Un but à savourer dans la vidéo ci-dessus.