Le Zenit entre dans la danse pour Mauricio Pochettino

Libre depuis l'automne 2019 et son éviction de Tottenham, le technicien argentin Mauricio Pochettino (48 ans) est à la recherche d'un nouveau projet. N'ayant pas accepté les approches de l'AS Monaco, Newcastle, Benfica, la Juventus et le FC Barcelone, le finaliste de la Ligue des Champions 2019/2020 reste à l'affût des opportunités que le marché lui présentera. Ainsi, le Real Madrid, Manchester United ou encore Manchester City sont des clubs dans lequel son nom a récemment été évoqué.

Et d'après Championat, une autre formation aimerait tenter sa chance. Ainsi, le média russe explique que le Zenit aimerait rencontrer le coach argentin pour débuter des négociations. Le double champion de Russie en titre qui souhaite un coach étranger pour préparer l'après-Semak serait prêt à offrir un salaire de 6,5 millions d'euros par an à Mauricio Pochettino. Une somme importante qui pourrait faire réfléchir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bien que double vainqueur du championnat de Russie, Sergey Semak est fragilisé par sa défaite contre Bruges (2-1) en ouverture de la Ligue des Champions et son équipe est deuxième du championnat à trois points du Spartak Moscou. L'opportunité Mauricio Pochettino si elle devait se concrétiser mettrait logiquement fin à l'aventure de Sergey Semak chez les Bleus et Blancs.