Mercato PSG : la grosse mise au point de Neymar

Le feuilleton continue. L'avenir de Neymar Jr (30 ans) semble toujours aussi incertain au Paris Saint-Germain, et ce malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027 après une prolongation automatique cet été. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato récemment, Luis Campos, nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, ne fermera pas la porte à un départ de l'international brésilien au cours du mercato estival 2022.

En coulisses, la direction parisienne cherche même un nouveau point de chute à l'ancien joueur de Santos et ses 30 millions d'euros de salaire par saison. Toutefois, personne n'est en mesure de dire si Neymar sera encore le numéro 10 du Paris SG le 1er septembre prochain. Pas même Christophe Galtier, qui a assuré ce samedi ne pas savoir si l'Auriverde allait rester cet été. « Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas... On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là », a notamment lâché l'entraîneur tricolore.

« Le club ne m'a rien dit »

Une sortie face à la presse à laquelle a rapidement répondu Neymar, lui aussi après la nouvelle victoire en amical du PSG face aux Japonais Urawa Reds (3-0). « Je veux toujours rester au club [...]. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. La vérité, c'est que je n'ai rien à prouver à personne (il insiste sur ce mot). Les gens parlent trop car ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils me connaissent, ils savent comme je suis, comment je joue. Je n'ai rien à montrer. J'aime jouer au football, je suis content », a ainsi expliqué l'ancienne star du FC Barcelone auprès de nos confrères de l'AFP.

Une mise au point du natif de Mogi das Cruzes qui a le mérite d'être claire. Neymar semble, comme Lionel Messi, déterminé à rester du côté du Parc des Princes en vue de la saison 2022-2023. Reste désormais à connaître l'issue de ce feuilleton toujours aussi trouble, où les positions des deux camps sont peut-être un peu plus éloignées qu'on ne peut le penser.