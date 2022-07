PSG : Christophe Galtier sème le trouble sur l'avenir de Neymar

La suite après cette publicité

Christophe Galtier joue la carte de l'honnêteté. Partira ? Partira pas ? Telle est la question que tout le monde se pose, observateurs comme supporters parisiens, concernant Neymar Jr (30 ans). Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG, au grand regret du Real Madrid, et que Lionel Messi semble déterminé à honorer sa deuxième année de contrat à Paris pour mettre tout le monde d'accord, l'avenir de la star brésilienne demeure plus incertain.

Depuis de longs mois, la direction du Paris SG cherche une porte de sortie au joueur le plus cher de l'histoire du football (222 M€), comme nous vous l'expliquions en mars dernier. Dans cette optique, les dirigeants franciliens avaient notamment proposé l'international auriverde au FC Barcelone, son ancien club. Plus récemment, nous vous dévoilions que Luis Campos, nouvel homme fort de la direction sportive, ne retiendrait pas Neymar au cours du mercato estival 2022.

Galtier ne sait pas si Neymar va rester

Le salaire (environ 30 M€ annuels) de l'ancien de Santos, un club qui rêve d'ailleurs de le faire revenir, réduit toutefois la liste des clubs pouvant se permettre un tel caprice (Chelsea et le Bayern Munich sont notamment cités comme potentiels points de chute). Présent en conférence de presse ce samedi après la victoire de son équipe face aux Urawa Reds (3-0), en match amical de préparation au Japon, Christophe Galtier a en tout cas jeté un sacré flou sur le futur de son numéro 10.

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas... On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là, a ainsi assuré le nouveau coach du PSG, dans des propos relayés par RMC Sport, avant de poursuivre et de rassurer sur l'état d'esprit de Neymar. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner. » En attendant, il semble toujours aussi compliqué de prédire l'avenir du Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027 avec les Rouge et Bleu.