Le Havre : Arouna Sangante raconte sa complicité avec Yassine Kechta

Présent au centre d’entraînement du Havre pour un entretien exclusif avec Foot Mercato, à retrouver dans quelques minutes, Arouna Sangante (21 ans) en a dit plus sur Yassine Kechta, son plus proche complice. Pour celui qui dispose de la double nationalité sénégalaise et bissau-guinéenne, le numéro 8 du HAC, âgé lui aussi de 21 ans, est essentiel que ce soit sur ou en dehors des terrains.

«Yassine Kechta, c’est un coéquipier mais c’est aussi un frère. C’est un frère dans la vie extérieure, je suis tous les jours au téléphone avec lui même si on se voit quasiment toute la journée ici, ça ne change rien. C’est un garçon que je kiffe et un très bon joueur. Yassine Kechta, c’est un joueur important dans notre collectif car c’est celui qui arrive le plus à porter le ballon. Il a cette capacité à amener le ballon dans les derniers mètres adverses et ça nous facilite beaucoup les choses. La CAN pour lui début 2024 ? Je l’espère pour lui, je l’espère vraiment pour lui».