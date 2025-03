EdF : Mbappé demandera conseil à Modric pour le Ballon d’Or

Objectif déclaré de Kylian Mbappé depuis des années, le Ballon d’Or sera-t-il un jour dans les mains de l’attaquant français ? Il s’impose en tout cas comme le footballeur qui génère le plus d’attentes, semaine après semaine, succédant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, longtemps sur le toit du monde.

Interrogé en conférence de presse, Mbappé a évoqué ses glorieux prédécesseurs et glisser un mot sur le Ballon d’Or et son coéquipier Luka Modric, lauréat en 2018. « Ils sont des joueurs irremplaçables, je n’essaie pas de prendre leur place. Pour gagner le Ballon d’Or, je vais demander à Luka comment faire, il va me dire », s’est amusé Mbappé. L’équipe de France jouera contre la Croatie jeudi soir, puis dimanche soir, en quart de finale de la Ligue des Nations.