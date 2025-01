Stuttgart - PSG : les compos sont tombées !

Le PSG joue sa saison européenne à Stuttgart ce soir ! Une semaine après leur match référence face à City (4-2), les Parisiens ont leur destin en main dans cette 8e et dernière journée de la phase de ligue. Un nul ou une victoire leur assurera une place dans les 24 et un ticket pour les barrages, tandis qu’une défaite les mettraient en grand danger. Le PSG est 22e au coup d’envoi, et Stuttgart 24e - un nul suffirait aussi aux Allemands.

Pour ce match, Luis Enrique aligne un trio offensif avec Doué en faux 9, entouré de Dembélé à droite et Barcola côté gauche. Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha forment le milieu de terrain, devant la charnière Marquinhos-Pacho. Hakimi et Lucas Hernandez animeront les couloir. Pour Stuttgart, Undav devrait être en pointe du 4-2-3-1, devant Millot en meneur et Leweling et Führich sur les ailes.

Les compositions

Stuttgart : Bredlow - Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt - Karazor (cap.), Stiller - Leweling, Millot, Führich - Undav

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha - Dembélé, Doué, Barcola