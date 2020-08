LdC : le Bayern Munich rejoint le PSG en finale

Après le Paris Saint-Germain, victorieux face au RB Leipzig, c'est l'OL qui poursuivait le duel franco-allemand en demi-finale de Ligue des Champions contre un adversaire désigné comme le favori de la compétition, le Bayern Munich. Les deux équipes alignaient le même onze de départ que leur match précédent, avec Toko Ekambi plutôt que Dembélé en pointe côté lyonnais. Les hommes de Rudi Garcia débutaient très bien leur rencontre, en utilisant bien la profondeur pour gêner les Allemands. Parfaitement lancé par Caqueret, Memphis Depay contournait Neuer mais ne cadrait pas sa frappe dans un angle légèrement fermé (4e). Une première action qui en appelait d'autres au cours d'un premier quart d'heure bien mené par les Rhodaniens. Cornet gâchait une belle occasion de contre, mais la meilleure occasion venait par Toko Ekambi, qui prenait le dessus sur Davies, bien revenu, mais tirait sur le poteau de Neuer (17e) ! Une immense occasion que l'OL allait très vite regretter puisque Serge Gnabry, tout seul, se baladait devant la surface lyonnaise avant de décrocher un missile en pleine lucarne (0-1, 18e).

Cruel pour les Lyonnais, qui, d'un coup, étaient moins percutants. Le Bayern prenait la mesure de la rencontre et se montrait de plus en plus dangereux. Sur un nouvelle accélération de Gnabry, Perisic était trouvé côté gauche et centrait fort devant le but. Lopes s'imposait in extremis devant Lewandowski mais Gnabry suivait et s'offrait le doublé (0-2, 33e). Gnabry, intenable, envoyait ensuite un centre fort devant le but que Lewandowski était tout proche de reprendre. L'OL avait la tête sous l'eau et pouvait souffler que l'arbitre siffle la mi-temps. Au retour des vestiaires, Toko Ekambi manquait de nouveau une énorme occasion en butant sur Manuel Neuer après un bon service d'Aouar (58e). Le manque d'efficacité lyonnais aura été flagrant et insurmontable face à un Bayern qui ne s'arrête jamais de jouer, quitte à prendre des risques sur le plan défensif. Rudi Garcia lançait ses dernières cartouches offensives en faisant entrer Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adelaïde puis Rayan Cherki, mais il manquait un brin de gnaque pour faire mal au Bayern sur les quelques situations de contre. Pire, le Bayern scellait la rencontre sur un troisième but, inscrit de la tête par Lewandowski sur un coup-franc botté par Kimmich (0-3, 88e). Le 15e but du Polonais dans cette Ligue des Champions. Sans démériter mais puni pour les occasions manquées en début de match, l'OL a laissé filer la place en finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich retrouvera donc le PSG dimanche soir à Lisbonne.