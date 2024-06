Angleterre - Slovénie : les compositions officielles

La troisième journée de la phase de groupes de l’Euro 2024 se poursuit, l’Angleterre affronte la Slovénie à Cologne. Déjà qualifiés, les Anglais sont toutefois en recherche de confiance et visent la première place du groupe, pour cela il faudra l’emporter ce soir. En face, les Slovènes doivent éviter la défaite pour tenter de rallier les 8e de finale. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Gareth Southgate reste fidèle à son 4-2-3-1. Pickford dans le but, Walker et Trippier autour d’une charnière Stones-Guéhi. Dans l’entrejeu, Rice est accompagné par Gallagher, Bellingham en meneur de jeu. En attaque, Foden et Saka entourent Kane. Chez les Slovènes, rien ne bouge par rapport au dernier match. Oblak titulaire et capitaine, Bijol et Drkusic dans l’axe, Janza et Karnicnik sur les côtés de la défense. Au milieu, on retrouve Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik et Mlakar. Enfin pour animer l’attaque, Sesko est accompagné par Sporar.

Les compositions

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Rice, Gallagher, Bellingham – Saka, Kane ©, Foden

Slovénie : Oblak © - Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža - Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar - Šporar, Šeško