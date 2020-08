Rennes : Faitout Maouassa bientôt prolongé

Ce lundi, le Stade Rennais a présenté ses recrues Martin Terrier et Nayef Aguerd. Les deux joueurs étaient entourés par Julien Stéphan (entraîneur), Florian Maurice (directeur sportif) et Nicolas Holveck (président). Ce dernier a longuement évoqué le mercato notamment les arrivées probables. Mais pas que. L«es prolongations font aussi partie des bonnes nouvelles à annoncer prochainement. On sera amenés à en parler assez rapidement, il y aura au moins une annonce cette semaine »,a-t-il lâché.

Et d'après Ouest-France, les Bretons vont rapidement annoncer la prolongation de contrat de Faitout Maoussa. Sous contrat jusqu'en 2021, le footballeur âgé de 22 ans devrait donc étendre son bail. Le média local précise qu'il devrait signer pour deux années supplémentaires.