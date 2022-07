Wydad : Reda Tagnaouti proposé à plusieurs clubs français

Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF et proche de réaliser le doublé Coupe-Championnat, le Wydad Casablanca est sur une saison très réussie. Et forcément, qui dit saison réussie dit aussi des joueurs courtisés. Alors que Achraf Dari (23 ans), talentueux défenseur central, devrait bientôt rejoindre Brest et que Walid Regragui, l'entraîneur, a déjà annoncé son départ en fin de saison (la fédération marocaine veut le nommer à la tête de la sélection), un autre joueur aimerait aussi tenter l'aventure en Europe.

Selon nos informations, le gardien Reda Tagnaouti (26 ans) en fin de contrat cet été, ne souhaite pas prolonger avec le Wydad et aimerait tenter une nouvelle aventure. Dans ce sens, l'entourage du joueur s'active pour lui trouver une porte de sortie en Europe et son profil a été proposé à plusieurs écuries françaises en Ligue 1 et Ligue 2, notamment l'AS Saint-Etienne, ou encore Reims et Lorient. Le profil du portier international marocain (3 sélections) est apprécié par certains clubs français mais rien de concret pour le moment. Des clubs au Moyen-Orient se sont aussi positionnés tout comme certains clubs espagnols. L'idée de récupérer libre le meilleur gardien de la dernière Ligue des champions de la CAF plaît.