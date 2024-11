OL : John Textor dément déjà une relégation en fin de saison

C’est un véritable coup de tonnerre pour le football français et Lyon. Quelques heures après son audition devant la DNCG, l’OL a appris sa rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison en Ligue 2, ainsi qu’un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter. Le club rhodanien est donc dans une situation très délicate, alors que John Textor avait promis être confiant et qu’il ne serait même pas obligatoire de vendre des joueurs cet hiver.

La suite après cette publicité

Après l’annonce de cette décision dans la soirée de ce vendredi, le président d’Eagle Group et de l’Olympique Lyonnais a réagi à la décision du gendarme financier du football français. «Notre club ne sera pas relégué… Si nous n’atteignons pas nos objectifs financiers d’ici à la fin de la saison, nous pourrions être relégués… Ce n’est pas ce qui va se passer», a-t-il assuré auprès d’un journaliste brésilien, suiveur de Botafogo, l’autre grand club d’Eagle Group.