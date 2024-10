La Juventus est prête à offrir une dernière danse à Sergio Ramos

Avec l’arrivée de Thiago Motta sur son banc et le mercato florissant qui s’est ensuivi marqué par le recrutement de Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Juan Cabal, Khéphren Thuram, Francisco Conceição et Nico González, la Juventus est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire, tournant définitivement avec les années Massimiliano Allegri. Après seulement deux mois et demi de compétition, un effet Motta se fait déjà ressentir dans le jeu désormais attrayant et les résultats en bonne voie malgré quelques matchs nuls décevants en Serie A. Avec trois victoires et quatre nuls, la Vieille Dame est toujours invaincue et pointe désormais à la 3e position du championnat. En Ligue des champions, les Bianconeri ont remporté leurs deux premiers matchs contre le PSV (3-1) et le RB Leipzig (2-3). Malheureusement, une mauvaise nouvelle est venue contrarier cette belle entame de campagne.

Sorti sur blessure à la 6e minute mercredi en C1 contre le club allemand, Gleison Bremer, patron de la défense turinoise, ne rejouera plus sous le maillot des Bianconeri cette saison. Le club italien a annoncé ce jeudi que le défenseur brésilien souffre d’une blessure au niveau du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours : « Ce matin, Gleison Bremer a passé des tests diagnostiques, qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours », a communiqué le club turinois. Faisant partie des meilleurs défenseurs d’Italie depuis plusieurs saisons, le natif d’Itapitanga campait le rôle de leader de la meilleure défense d’Italie qui n’a encaissé qu’un seul but en sept journées de championnat disputées depuis le début de saison. En ce sens, la direction de la Juventus va scruter le marché des joueurs sans contrat pour renforcer son arrière-garde composée désormais de Pierre Kalulu, Federico Gatti voire Danilo.

La perte de Bremer fait réfléchir la Juve

Et sur la liste des défenseurs libres se trouve le nom de Sergio Ramos. Selon le journal turinois Tuttosport, la Juventus y pense et a même établi des premiers contacts avec l’ancien roc du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Le média espagnol Relevo ajoute que le défenseur de 38 ans demanderait un salaire de 6 millions d’euros et que l’Espagnol a bel et bien eu « des contacts récents avec un grand club européen ». Depuis plusieurs semaines, Ramos s’entraîne seul et s’est dit prêt pour un nouveau défi. Le club égyptien de Zamalek était récemment entré dans la danse avec des négociations, très avancées et confirmées par la direction égyptienne, qui sont finalement tombées à l’eau. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste de la Juventus figurent Joel Matip, Simon Kjaer et Konstantinos Manolas.

Libre depuis son départ du Séville FC, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé un nouveau point de chute. Malgré ses 38 ans, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain a toujours été clair sur le fait qu’il cherchait un nouveau challenge. Rapidement, son nom a été lié à de nombreux clubs. Il y a eu le San Diego FC, une nouvelle franchise de Major League Soccer qui va commencer la compétition en 2025. La Turquie (Galatasaray), l’Arabie saoudite (Al-Orobah), le Mexique (Monterrey, America) ou encore le Brésil (Botafogo, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama), ont été cités comme des points de chute potentiels. En tout cas, si cette nouvelle rumeur, en provenance d’Espagne et d’Italie, est confirmée : Sergio Ramos ajouterait un nouveau gros club et un autre championnat à son CV.