L'Inter souhaite prolonger Ivan Perisic

La suite après cette publicité

Alors que l'issue de la course au titre en Serie A sera connue aux alentours de 20h ce dimanche après les résultats de l'AC Milan et de l'Inter, respectivement face à Sassuolo et à la Sampdoria, le directeur sportif de l'Inter Milan Beppe Marotta a été interrogé sur la situation contractuelle de l'ailier croate Ivan Perisic, libre en juin prochain et qui n'a toujours pas prolongé.

Alors qu'un départ semblait se dessiner pour le finaliste de la Coupe du Monde 2018, le dirigeant intériste a affirmé que le club souhaitait prolonger le contrat de son joueur : «nous ferons de notre mieux pour prolonger le contrat d'Ivan Perisić. Nous sommes confiants car les deux parties veulent continuer ensemble - bien sûr, nous devons y penser en tant que supporters de l'Inter mais aussi en tant que directeurs de club.»