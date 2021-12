OM : un joli prétendant revient toquer à la porte pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Qui dit retour du mercato dit retour des rumeurs et informations en tout genre. L'OM, souvent concerné, a plusieurs dossiers chauds à gérer ce mois-ci. Entre les joueurs en fin de contrat comme Kamara, les possibles grosses ventes comme Duje Caleta-Car et les joueurs en prêt, Pablo Longoria va vivre un hiver plutôt agité. Sachant qu'en plus, pour qu'il y ait des arrivées, il faudra des ventes.

Et les Phocéens pourraient bien avoir la solution pour renflouer les caisses. Ainsi, comme l'indique Tuttosport, la Juventus s'intéresse toujours à Arkadiusz Milik. Les Turinois veulent renforcer leur secteur offensif et le Polonais fait partie des pistes jugées intéressantes par la direction piémontaise.

La Juve ne roule pas sur l'or

Cette saison, l'ancien de Naples - et qui officiellement appartient toujours à l'écurie du sud de l'Italie par ailleurs - n'est pas indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, et n'a inscrit qu'un petit but en onze apparitions de Ligue 1, même s'il a fait mieux en Europa League avec quatre réalisations en cinq matchs. Mais en Italie, sa cote reste quasi intacte...

Reste maintenant à savoir combien pourront dépenser les Turinois, et surtout, comment sera dédommagé l'OM, alors que le Polonais est prêté par Naples jusqu'en juin. Même si, si on se fie aux récents propos de Pablo Longoria, il est pratiquement joueur marseillais. Le journal évoque aussi un intérêt de la Vieille Dame pour Edinson Cavani et Mauro Icardi.