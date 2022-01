CdF, OM : la réaction d'Arkadiusz Milik

Auteur de l'ouverture du score dimanche soir, lors de la victoire 3-0 en 16es de finale de Coupe de France de l'Olympique de Marseille face à Chauvigny, pensionnaire de National 3. Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille a exprimé après la rencontre au micro d'Eurosport sa satisfaction concernant sa prestation et celle de ses coéquipiers.

« Tous ensemble, on a pris le match très au sérieux. La Coupe de France, le but c'est de se qualifier pour le prochain tour, on est heureux de poursuivre l'aventure. Ce ne sont pas les meilleurs terrains, les meilleures pelouses, parfois c'est compliqué. Marquer le deuxième but a fait la différence. Personnellement, c'est toujours important de marquer. » Les Marseillais verront donc les 8es de finale de la Coupe de France cette saison, eux qui s’étaient arrêtés en 16es l'an passé après la défaite surprise face à Canet-en-Roussillon (2-1).