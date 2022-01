L'OL étudiera les offres cet hiver pour Jason Denayer

La suite après cette publicité

Deux ans et demi après son arrivée, l'aventure de Jason Denayer à l'Olympique Lyonnais semble toucher à sa fin. Le contrat du défenseur belge se termine en juin prochain et une prolongation ne semble pas forcément d'actualité. Dans son édition du jour, L'Équipe affirme que les négociations autour d'un nouveau bail n'avancent plus, le joueur de 26 ans demandant beaucoup trop (environ 400 000 euros mensuels).

Le quotidien sportif ajoute que la direction rhodanienne laisse sa porte ouverte et que les différentes offres, s'il y en a, seront étudiées. Un départ est tout à fait possible, mais tout dépendra de l'indemnité proposée par le courtisan. Pour rappel, Jason Denayer a disputé 17 matches toutes compétitions confondues cette saison, mais n'a plus joué depuis début décembre à cause d'une blessure à la cheville.