Atalanta : le coup de gueule de Gian Piero Gasperini sur Koopmeiners

L’Atalanta vit une intersaison agitée. Le club est au cœur de nombreuses rumeurs, autant dans le sens des départs que des arrivées. Teun Koopmeiners (26 ans) est lui bien en instance de départ. Nous vous le révélions il y a quelques jours, la Juventus a formulé des offres pour le milieu de terrain néerlandais, qui ont pour le moment été refusées. Ça n’a pas plu au joueur, qui emploie désormais les grands moyens pour forcer son transfert. Néanmoins, cette méthode ne plaît pas du tout à Gian Piero Gasperini qui s’en est ému devant la presse. «Koopmeiners a décidé d’aller à la Juventus et de ne plus jouer ni de s’entraîner avec nous.»

D’après lui, ce coup de force est un vrai handicap pour la Dea. «Le club se sent victime de chantage, c’est pourquoi il a adopté une attitude très ferme. Je comprends la volonté du joueur tout comme je comprends l’attitude de l’Atalanta. Je comptais sur Koopmeiners ou du moins j’espérais que les négociations se dérouleraient d’une manière différente. Le fait est que nous avons perdu trois joueurs très importants (Scalvini et Scamacca sont blessés, en plus de la volonté de Koopmeiners de partir) qui enlèvent beaucoup à l’équipe d’un point de vue technique.» L’Atalanta exige 60 M€ pour le milieu de terrain là où la Juve n’a pour le moment proposé que 45 M€.