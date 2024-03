Mathieu Valbuena annonce que Mbappé va cartonner contre l’OM

Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena a connu plusieurs Classiques contre le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui à Limassol en Chypre, le joueur de 39 ans était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Le Français a évoqué le choc entre l’OM et le PSG dimanche soir, et s’attend à voir un Kylian Mbappé des grands soirs. Selon lui, l’attaquant de 25 ans s’est préservé face au Chili.

«Je pense qu’il s’est un peu reposé face au Chili (avec les Bleus), je ne l’ai pas senti très concerné, il a joué très simple alors que normalement il essaie toujours de faire la différence. Il a vu que deux de ses coéquipiers étaient sortis sur blessure (Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga), ça lui a mis un frein. Là, il va être galvanisé et à 100% de ses capacités. En plus, il a été sifflé», a estimé Valbuena. Réponse dimanche soir.