Lorient : les premiers mots de Romain Faivre

Alors que l’arrivé de Romain Faivre à Lorient en provenance de l’Olympique Lyonnais a été officialisée ce samedi en début de soirée, le joueur de 24 ans a déclaré ses premiers mots pour son nouveau club et sa nouvelle équipe. Visiblement, le milieu offensif semble ravi d’avoir rejoint les Merlus. «Les Merlus pratiquent un jeu séduisant depuis le début de la saison et leur philosophie me convient parfaitement» a notamment confié Romain Faivre.

La suite après cette publicité

Le natif d’Asnières-sur-Seine est ensuite revenu plus en détail sur le style de jeu de sa nouvelle équipe qui lui conviendrait parfaitement : «je pense me reconnaître dans ce style et ai hâte de me mettre au travail avec le staff et mes nouveaux coéquipiers. Je connais les attentes des dirigeants et celles des supporters pour cette fin de saison. Je donnerai le meilleur de moi-même pour répondre à ces exigences et permettre au FC Lorient de réaliser une très belle deuxième partie de saison.» De bon augure pour la suite de la saison du FC Lorient !

À lire

Le FC Lorient officialise l’arrivée de Romain Faivre !